Divulgação/Governo de São Paulo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, homenageia o ministro da Defesa, José Múcio





O ministro da Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Múcio Monteiro Filho , foi homenageado na última sexta-feira (10) pelo governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele recebeu a Medalha de Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A homenagem ocorreu para Múcio por causa do “seu apoio e incondicional suporte às ações de Defesa Civil desenvolvidas no Município de São Sebastião, em decorrência das fortes chuvas ocorridas em 18 e 19 de fevereiro de 2023".

A tempestade – chuva registrou o maior volume da história do Brasil – deixou 65 pessoas mortas e milhares de desalojadas e desabrigadas no litoral norte de São Paulo no período de carnaval. A tragédia uniu os governos federal e estadual, que transferiu o gabinete do governador para São Sebastião no período da crise.

O Ministério da Defesa enviou aviões das Forças Armadas para deslocamento de equipes de resgate e apoio às vítimas, além de porta-aviões da Marinha para a instalação de um hospital de campanha no mar. As ações foram aprovadas por Tarcísio no evento que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes.

Lula e Tarcísio

Não é a primeira vez que Tarcísio faz um gesto democrático e de harmonia com o governo Lula. Após participar de uma coletiva de imprensa ao lado do presidente da República, Freitas elogiou a postura do petista e deixou claro que toda ajuda seria importante.

“Isso nos dá amparo, nos dá conforto, num momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual e município juntos. Acredito muito na cooperação. Acredito que governo federal, governo do estado e prefeituras, trabalhando em conjunto, vamos conseguir fazer a diferença”, falou a jornalistas no dia 20 de fevereiro.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.