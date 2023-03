Polícia Militar Homem foragido é preso pela PM





A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado (11) um homem em um avião no Aeroporto de Vitória da Conquista (BA). Segundo a PF, existia um mandado de prisão em aberto para Edson da Cunha Matos, 34 anos, que foi expedido pela Justiça de SP, pelo crime de tráfico de drogas .

Os passageiros do voo tiveram que aguardar por 30 minutos para passar pelo fluxo de desembarque da aeronave. Isso porque todos precisaram esperar a prisão do suspeito feita pelos policiais.

De acordo com informações do delegado-chefe da Polícia Federal, Rodrigo Kolbe, o trabalho só ocorreu por causa de um projeto-piloto feito na região. O projeto tem um sistema de monitoramento que identifica pessoas com mandados de prisão em aberto no Brasil.

O sistema conseguiu encontrar a movimentação do voo, que deixou São Paulo às 7h, e identificou que um dos passageiros tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico. Com a informação em mãos, a PF pediu suporte da Polícia Militar.

A prisão

O voo parou em Vitória da Conquista, na Bahia, às 9h10. As portas da aeronave se mantiveram fechadas por 30 minutos e só foram abertas quando chegaram as forças de segurança.

O acusado saiu do avião detido pela Polícia Militar e, na sequência, foi entregue aos policiais federais. Ele passou pela sede da PF da cidade e depois encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.