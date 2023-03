Pablo Valadares/Câmara dos deputados - 09.03.2023 Os deputados Miguel Ângelo (esq.) e José Medeiros (dir.).

Nesta quarta-feira (8), o deputado federal Miguel Ângelo (PT-MG) afirmou que foi agredido fisicamente durante uma sessão na Câmara pelo também deputado José Medeiros (MT-PL).

De acordo com o petista, Medeiros teria tentado intimidar Gleisi Hoffmann (PR), deputada federal e presidente do PT. Logo depois, ele teria teria empurrado e pisado no pé do congressista.

Imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o momento em que o deputado do Mato Grosso pisa no pé de Miguel Ângelo. Assista:

O Video saiu. Está no fio para quer quer ler inteiro. https://t.co/wpbkBaoDT6 — Diego Feijó de Abreu (@diegodeabreu) March 9, 2023

Em uma de suas redes, Ângelo publicou um vídeo da sessão na Câmara em que fala sobre o caso. “Fui agredido dentro do plenário da Câmara dos Deputados por um deputado que não é nada diferente dessa turma, porque ele fugiu ainda do plenário. Me agrediu fisicamente e fugiu do plenário. Isso é inaceitável na Câmara dos Deputados”, disse.

O petista afirmou, ainda, que pedirá as imagens das câmeras de segurança da Casa. Além disso, ele entrará com uma representação contra o colega na Comissão de Ética.