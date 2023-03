Reprodução: redes sociais - 09/03/2023 João José Tafner e Eduardo Bolsonaro

O corregedor da Receita Federal, João José Tafner , foi exonerado nesta quinta-feira (9) após pedir demissão. A portaria foi assinada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad e publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU).

Tafner disse que foi pressionado para arquivar um processo disciplinar contra o então chefe da inteligência da Receita, Ricardo Feitosa, acusado de quebrar os sigilos fiscais de desafetos da família Bolsonaro.

A pressão surgiu de dois ex-funcionários da Receita que ocupavam cargos da cúpula do órgão durante a gestão do ex-mandatário, segundo João José Tafner.

Ele foi nomeado corregedor da Receita Federal em fevereiro de 2022 com a aprovação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), investigado em esquema de rachadinha .

Flávio tinha o interesse nas quebras de sigilo por ser alvo do ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, por suspeita de desvio de verba de funcionário) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O agora ex-corregedor é próximo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . Nas redes sociais, Tafner tem uma foto utilizando a camisa brasileira de futebol junto ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A Receita emitiu uma nota afirmando que, em 3 de janeiro, recebeu "relato de fatos e eventos que podem, em tese, configurar ilícito a ser devidamente apurado".

