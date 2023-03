Carlos Alves Moura/ STF Luís Roberto Barroso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, de Brasília. O magistrado passou por uma cirurgia de emergência após um diagnóstico de obstrução intestinal.

No fim de fevereiro, o ministro foi operado para o fechamento de uma hérnia incisional, ocasionada por conta de uma cirurgia de anos atrás.

Segundo a assessoria de imprensa do STF, em breve o ministro “deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica”. A recuperação dele “segue dentro do esperado”.

Além de Barroso, o ministro Kássio Nunes Marques também está internado após passar por uma cirurgia intestinal. Neste caso, o magistrado realizou o procedimento para uma revisão de uma bariátrica feita em 2012.

Nunes Marques segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e só terá alta quando o intestino estiver funcionando em boas condições.

