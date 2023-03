Reprodução/TV Globo Naide Pereira Capelano, 88 anos, morreu em alagamento em SP

Uma idosa morre, nesta quarta-feira (8), em um alagamento na Rua Gaiovota , no bairro de Moema, na Zona Sul de São Paulo. Nayde Pereira Capelano , 88 anos, ficou presa dentro do carro que ficou submerso durante a forte chuva que atingiu a capital paulista.

Segundo relatório da Polícia Militar , a mulher perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Após o incidente, ficou presa na enxurrada.

Neyde estaria a caminho de uma farmácia popular em busca de remédios em um posto de saúde local. A força da chuva obrigou a mulher a encostar o veículo em um posto de gasolina, para aguardar melhores condições de tráfego.



Depois de um tempo continuou o trajeto ,mas o local estava alagado. Ela bateu em uma árvore e ficou presa no veículo. Os bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas não tiveram sucesso. Neyde sofreu parada cardiorrespiratória e morreu.

O caso foi registrado como "morte suspeita" no 27º Distrito Policial (Campo Belo). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que "foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.