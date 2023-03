Reprodução: Ricardo Stuckert - 08/03/2023 Lula durante o anúncio de pacote de medidas direcionadas à população feminina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (8) que os avanços conquistados pelas mulheres sofreram um retrocesso depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no ano de 2016. A declaração foi dada durante anúncio de pacote de medidas direcionadas à população feminina.

“O processo [combate a desigualdade] sofreu um retrocesso muito grande após o golpe de 2016 contra nossa companheira Dilma Rousseff, que sofreu um golpe ainda maior depois que o coisa [Jair Bolsonaro] foi eleito presidente da República. É um retrocesso que não só as mulheres sofreram, mas que a sociedade brasileira sofreu, que as conquistas e avanços sofreram”, disse o presidente.

Segundo o petista, o governo Bolsonaro praticou uma violência “velada” contra as mulheres. “[Estamos fazendo] o que faltou do governo anterior, quando optou pela destruição de políticas públicas, cortou recursos orçamentários essenciais e chegou a estimular de forma velada a violência contra mulher”, disse Lula.

Em outras ocasiões, o presidente já disse que o impeachment de Dilma foi um golpe.

“Vocês se lembram do golpe que deram na presidenta Dilma, para tirar ela do governo. Vocês se lembram que inventaram uma coisa chamada ‘ponte para o futuro’. Era preciso tirar a Dilma, para esse país voltar a crescer. E eu vou dizer o que aconteceu nesse país”, afirmou ele em cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em Rondonópolis (MT), no dia 3 de março.

Dia da Mulher

Neste 8 de Março , Dia Internacional da Mulher , Lula anunciou oficialmente o projeto de lei que veta o pagamento de salários diferentes para homens e mulheres com a mesma função no trabalho.

“Houve um tempo que o 8 de marco era comemorado com distribuição de flores para mulheres, enquanto os demais 384 dias eram marcados pela discriminação, machismo e violência”, disse Lula no começo do discurso.

Além disso, ele também anunciou o programa Mulher Viver Sem Violência – implantação de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira e 270 viaturas da Patrulha Maria da Penha com custo de R$ 372 milhões.

