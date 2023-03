Ricardo Stuckert - 01.01.2023 Lula ao lado de seus ministros

A participação feminina na política ainda é minoria . Nos poderes Executivo e Legislativo houve um pequeno crescimento após as eleições de 2022, mas apenas 11 dos 37 ministérios são chefiados por mulheres . Veja quem são as ministras do atual governo brasileiro :

Ministério do Esporte - Ana Moster

Ministério da Gestão - Esther Dweck

Ministério do Turismo - Daniela Carneiro

Ministério da Ciência e Tecnologia - Luciana Santos

Ministério do Planejamento - Simone Tebet

Ministério da Saúde - Nísia Trindade

Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

Ministério dos Povos Indígenas - Sônia Guajajara

Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

Ministério da Cultura - Margareth Menezes

Ministério do Meio Ambiente - Marina Silva

No governo passado, comandado por Jair Bolsonaro (PL), eram 23 ministros e duas ministras no início da gestão. Tereza Cristina, que comandava o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Damares Alves, chefe da pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Em 2021, Flávia Arruda assumiu a Secretaria de Governo. No ano seguinte, Cristiane Britto passou a chefiar o Ministério da Mulher. Ou seja, apenas quatro mulheres foram líderes no último governo.

Na Câmara dos Deputados, o número de mulheres eleitas aumentou de 77 para 91 neste ano, correspondendo a 18% do total de 513 cadeiras na Casa. No Senado, há 15 senadoras, que representam 19% do total de 81 cadeiras.

No Supremo Tribunal Federal, a situação não é diferente. Dos 11 ministros, apenas duas são mulheres. Rosa Weber, atual presidente do STF e Cármen Lúcia, que está na Corte há 17 anos.

Desigualdade

Segundo uma pesquisa do International Women's Day, realizada pela Ipsos com 32 nações participantes, aproximadamente oito em cada dez brasileiros acreditam que há desigualdade entre homens e mulheres no país em termos sociais, políticos e econômicos.

O levantamento foi realizado de forma online, com 22.508 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos de 32 países. A pesquisa foi feita entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

