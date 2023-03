Reprodução Flávio Bolsonaro apagou publicação sobre volta do pai





O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta terça-feira (7), em seu perfil no Twitter, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) voltará para o Brasil no próximo dia 15. Porém, poucos minutos depois, ele apagou a postagem e relatou que a data ainda não estava confirmada.

No primeiro post, o parlamentar fez uma montagem com a foto do antigo chefe do Executivo brasileiro e escreveu na legenda: “Bolsonaro vem aí”. Na sequência, ele apagou a publicação e se desculpou com seus seguidores, relatando que o dia do retorno do pai ainda seria confirmado.

"Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok”, escreveu.

Desde ontem, apoiadores do ex-presidente estão compartilhando nas redes sociais postagens também divulgando o 15 de março e pedindo para bolsonaristas irem até o aeroporto de Brasília recepcionar o antigo governante do Brasil. A informação é de que a chegada ocorrerá às 7h.

Internamente, Bolsonaro sempre evidenciou que deixaria os EUA apenas em março. No entanto, aliados tentaram convencê-lo a retornar antes para fazer oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Porém, com o ato terrorista de 8 de janeiro, e uma série de denúncias que apareceram contra o ex-presidente, bolsonaristas o aconselharam a permanecer longe do Brasil até o fim do primeiro semestre.

Só que Bolsonaro terá que passar por uma cirurgia e o procedimento só pode ocorrer em solo brasileiro. Após receber a garantia que não será preso preventivamente, ele decidiu voltar entre março e abril.

Bolsonaro nos EUA

O ex-presidente deixou o Brasil em 30 de dezembro e desembarcou nos Estados Unidos no dia seguinte. Ele não passou a faixa presidencial a Lula e optou por não fazer muitas aparições públicas.

Bolsonaro é colocado pelo PL como pré-candidato à Presidência da República de 2026, mas todos do partido reconhecem que ele pode ficar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral.





