Reprodução/redes sociais Zé Trovão é uma das principais vozes do bolsonarismo na Câmara dos Deputados

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) defendeu na manhã desta terça-feira (7) a diplomacia entre o Congresso e o governo federal. A declaração foi dada após uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto.

No encontro, Zé Trovão ressaltou que “tenta mostrar uma diplomacia” e defendeu o respeito entre os poderes.

“É um encontro que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os Poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. E era essa a intenção de falar com o ministro Padilha”, disse.

Bolsonarista, Zé Trovão foi um dos principais personagens em atos golpistas nos últimos anos. Ele foi preso em 2021 após atacar ministros e defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), além de ser acusado de incentivar atos golpistas de 7 de setembro.

O parlamentar chegou a fugir para o México, mas se entregou à Polícia Federal. Ele foi liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

O congressista ainda foi um dos principais críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições do ano passado. Embora tenha declarado voto em Jair Bolsonaro (PL), Zé Trovão teve desavenças com o ex-presidente em alguns momentos, principalmente após o descontrole no preço dos combustíveis e a desatenção do Planalto com os caminhoneiros.