A senadora e ex-ministra Damares Alves ( Republicaos-DF ) disse, nesta terça-feira (7), em sua conta no Twitter, que foi afetada por uma paralisia facial provocada pela doença infecciosa herpes zoster , conhecida também pelos nomes populares 'cobreiro' ou 'zona' .

A doença é causada pelo vírus Varicella-Zoster ( Herpesvirus-3 humano – HHV-3 ), também conhecido por provocar a catapora . Apesar de ser o mesmo vírus, tecnicamente a herpes zoster não é catapora. Os sintomas, a epidemiologia e as complicações são bem diferentes. É o mesmo agente infeccioso, mas não é a mesma doença.

A senadora contou aos seguidores que passou alguns dias internada por uma infecção 'rara' foi no ouvido.

