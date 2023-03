Ricardo Stuckert/PR Lula anunciará pacote com 25 medidas voltadas às mulheres





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará, na próxima quarta-feira (8), um pacote de ações voltadas ao público feminino. As medidas serão anunciadas na data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Os anúncios acontecerão em cerimônia que ocorrerá no Palácio do Planalto, e que deve ter incício por volta das 11h. O evento será promovido por Cida Golçalves, ministra das Mulheres.

Serão anunciadas um total de 25 ações. Entre elas, a criação do Dia Nacional Marielle Franco, em homenagem à vereadora que foi assassinada em março de 2018 junto ao seu motorista, Anderson Gomes.





Além disso, estão no pacote medidas como a construção de Casas da Mulher Brasileira, o lançamento do Programa Dignidade Menstrual para pessoas em situação de vulnerabilidade e a doação de 270 viaturas para as Patrulhas Maria da Penha.

Há também a previsão de criação de dois editais. O primeiro deles terá o valor de R$ 4 milhões e será voltado a projetos municipais com foco na prevenção à violência e à criminalidade, com foco em mulheres.

O outro, no valor de R$ 1,5 milão, terá o intuito de financiar projetos para fomentar ações de geração de trabalho, renda e participação social para mulheres em situação de vulnerabilidade.

