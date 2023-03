Possível momento do ataque do tubarão em piedade quase agora.🦈 pic.twitter.com/0EPzGBE3Vu — aиdѕσи 🚀 (@andsondasilva01) March 6, 2023





O estado de Pernambuco registrou o segundo ataque de tubarão a banhistas em dois dias. Nesta segunda-feira (6), uma adolescente que estava na praia de Piedade, localizada na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

A jovem de 15 anos, identificada como Kaylane Timóteo Freitas, precisou passar por um procedimento cirúrgico por conta da gravidade dos ferimentos e teve parte do braço amputado. A cirurgia ocorreu no Hospital da Restauração e, em nota, a unidade de saúde informou que o seu estado de saúde é considerado estável.

A vítima foi retirada da praia de helicóptero e, além do braço, apresentava também lesões na perna e na barriga. Essas informações foram passadas ao G1 pelo coordenador do Samu de Jaboatão, Marcelo Alves. Kaylane deu entrana no hospital por volta das 13h20.

Confia a íntegra da nota enviada pelo Hospital da Restauração:

O Hospital da Restauração informa que a adolescente, vítima de incidente com um tubarão, nesta segunda (6), tem quadro de saúde estável, consciente e orientada. A adolescente, de 15 anos, passou por um procedimento cirúrgico para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do membro superior esquerdo e está na Sala de Recuperação.







Segundo incidente com tubarões em dois dias

Na manhã do último domingo (5), um adolescente de 14 anos foi atacado por um tubarão, também na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo o Samu, que socorreu a vítima, o incidente ocorreu por volta das 11h20.

O animal atacou a coxa direita do menor que foi levado de helicóptero para a UTI do Samu, no bairro do Derby, área central do Recife. Na sequência, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração, na mesma região. Ele precisou ter a perna amputada diante da gravidade das lesões.

Leia mais: Governo não tem base consolidada no Congresso, alerta Lira



No local onde o episódio ocorreu, nas proximidades da Igrejinha de Piedade, os ataques de tubarão são mais comuns e a entrada no mar estava proibida na região.

Segundo o assessor de Defesa Civil da prefeitura de Jaboatão, coronel Artur Paiva, o trecho de mais de dois quilômetros de extensão está interditado desde julho de 2021, quando foi registrado o último ataque na área.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.