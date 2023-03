Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 O ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu críticas e negou ter conhecimento das joias recebidas por seu governo avaliadas em R$ 16,5 milhões. As peças teriam sido doadas como presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em outubro de 2021.

Em entrevista à CNN, o ex-presidente afirmou não saber o valor dos itens, e que nunca praticou ilegalidade.

"Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade. Veja o meu cartão corporativo pessoal. Nunca saquei, nem paguei nenhum centavo nesse cartão", afirmou.

A denúncia foi feita pelo jornal Estado de S. Paulo, que informou que o governo de Jair Bolsonaro tentou entrar no Brasil de forma ilegal com o conjunto de joias que incluia colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes.

Os itens acabaram apreendidos na alfândega do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por não terem sido devidamente declarados. As joias estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ambos voltavam de uma viagem pelo Oriente Médio.

Ao saber que as peças haviam sido apreendidas, o ex-ministro retornou à área da alfândega e tentou retirar os itens, informando que se tratava de um presente pessoal para a ex-primeira dama.

Bolsonaro também tentou recuperar as joias, em pelo menos quatro ocasiões. A primeira delas foi em novembro de 2021, quando o Itamaraty pressionou a Receita Federal para que fossem tomadas todas as medidas em função da liberação dos itens.

A Polícia Federal informou que irá investigar o caso . Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, o fato pode configurar crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos.

