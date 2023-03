Reprodução - 29.12.22 Juscelino Filho, do União Brasil, foi anunciado como Ministro das Comunicações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta segunda-feira (6) com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho ( União ), para discutir as denúncias feitas pelo jornal "O Estado de S. Paulo" sobre mal uso da máquina pública onde Filho é suspeito de ter viajado com dinheiro público para resolver questões pessoais em São Paulo, em janeiro deste ano.



"O Estado de S. Paulo" afirma que Juscelino foi para São Paulo com dinheiro do governo, mas cumpriu agenda que era predominantemente de assuntos pessoais.

Na reportagem, três dos quatro dias de viagem do ministro foi usado em atividades ligadas a seus cavalos de raça, além de participações de leilões.



Na quinta-feira, 2 de março, Lula cobrou "explicações" de Juscelino Filho. Mas, o ministro estava em viagem oficial.

"Eu tentei esta semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do ministério, discutindo em um encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa [da Casa Civil] convocar ele para segunda-feira a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar a sua inocência, ele não pode ficar no governo", afirmou o presidente.

Juscelino Filho é do União Brasil, porém o partido que não compôs a chapa eleitoral de Lula e ainda assim conta com três ministros no governo. O União Brasil se posiciona "independente" em suas votações do Congresso, o que deixa base política do governo desconfiada.

Sem resposta

Juscelino Filho não deu declarações oficiais sobre as denúncias feitas pelo jornal.

Por meio de nota, o Ministério das Comunicações afirmou que o ministro tinha compromissos oficiais na viagem ao estado de São Paulo.

"O ministro cumpriu agenda oficial nos dias 26 e 27 de janeiro, participando de reuniões com a operadora Claro, onde houve apresentação do plano de investimentos no país da mesma; [participou também de] reunião técnica com a equipe do escritório regional da vinculada Telebrás; reunião com o gerente regional da agência vinculada Anatel; e [participou] de visita e reunião com grupo BYD, em SP", informou a nota.

