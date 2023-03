Divulgação/Prefeitura do Rio Praça do Lido sendo preparada para Festival

Com o fim das restrições mais rigorosas por conta do Covid, chega de forma plena a Copacabana, o Festival Degusta repleto de novidades: mais sustentável, na linha Pet Friedly e promovendo simultaneamente a 1ª edição do Campeonato de Caipirinha, bebida tipicamente carioca. Presença garantida do prato mais característico da cidade: a feijoada preta. O epicentro é a tradicional Praça do Lido e o Polo gastronômico que efervece em seu entorno. No cardápio musical, Bossa Nova, afinal foi também nessa região que surgiu esse gênero tipicamente carioca.

"O sucesso das três edições na Tijuca serviu de base para o projeto se tornar itinerante”, revela o cheff Otto Grunewald, idealizador do projeto.

O Degusta chega ao perímetro do Lido que vem se caracterizando por ser o novo "Baixo Copa" com a multiplicação de bares e restaurantes que surgem a cada semana nesse período pós pandemia, ajudando a resgatar a vocação boêmia da internacional Copacabana.

Evento Sustentável

Como todo evento responsável que se preze, a preocupação com ações socioambientais devem ser tomadas desde o início da sua concepção. Esse é o caso do Degusta Copacabana que coloca o lixo para girar. Por toda a área serão instalados Ecopontos para o descarte seletivo dos detritos produzidos.

Os organizadores fecharam um acordo com a CoopQuitungo que fará toda a gestão do material descartado pelo evento. Trata-se de uma cooperativa singular e inclusiva. É formada basicamente por mulheres. Todo o lixo recolhido em Copacabana será levado e tratado na sede, em Braz de Pina, na Zona norte carioca.



Pet Friendly

Um dos bairros com maior concentração de cães e gatos de estimação não faz sentido um evento que não seja pet friendly. E justamente o epicentro do Festival é a Praça do Lido tradicional pondo de encontro dos bichinhos e seus tutores. Como convidados de honra, serão recebidos com muitos mimos, água e petiscos para inclusão dos nossos melhores amigos.

Degusta

O evento conta com apoio do Polo Gastronômico de Copacabana entre quinta-feira e domingo. Democrático, reúne 40 estabelecimentos da própria região assim como recebem representantes de outros bairros.

"É desafiador começar essa itinerância pelo bairro de Copacabana", atesta Monique dos Santos, CEO da Contato Eventos.



Entre os participantes, o tabuleiro da baiana “Cheirinho de Dendê” e o “Angu do Gomes” - existente desde 1955 e declarado Patrimônio cultural da Cidade. A cozinha internacional marcada pelas gastronomias alemã, italiana, árabe, japonesa e mexicana. Típicos de praças, o pipoqueiro e o vendedor de cachorro-quente garantirão também continuarão na região.

Segundo o Presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Sildo Frutuoso, a chegada do Degusta à Praça do Lido vai ter uma importância muito grande para todos.

"Iremos movimentar o comércio. Vai ser um evento lindo. Nós estamos recebendo o Degusta de braços aberto".



E para beber?

A novidade ficará a cargo da 1ª edição do Campeonato de Caipirinha. A disputa será dividida em duas categorias: a melhor tradicional e a inovação, onde o bartender poderá deixar a sua criatividade e sabores irem longe. Mas é claro que o chopp - tirado ao modo carioca e as batidas de diversos sabores não ficarão de fora do cardápio de bebidas.

Ao som da Bossa Nova surgida na região

A expectativa é que o evento receba 15 mil pessoas num raio de 1000m2. Os pratos começam na escala de preços de R$ 10. Para complementar a cultura gastronômica, um palco foi montado onde não faltarão apresentações de MPB, Jazz e muita Bossa Nova, afinal, esse gênero musical também tipicamente carioca, surgiu no quarteirão ao lado, imortalizado como Beco das Garrafas.