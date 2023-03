Reprodução Lula





Militantes do PT vaiaram nesta sexta-feira (3) o governador do Mato Grosso , Mauro Mendes (União Brasil), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desaprovou o comportamento de apoiadores. Ele disse que a eleição acabou e que conversará com todas as autoridades eleitas, independe do partido.

“A disputa eleitoral terminou exatamente no dia 2 de outubro [Mendes foi reeleito no 1º turno]”, falou o petista. “Quando eu venho a um Estado, não quero saber se o governador foi contra mim ou a favor. Eu não quero saber de que partido é o governador. Eu quero saber que ele está eleito, e eu tenho que trabalhar junto com ele”.

Lula deixou claro que conversará com qualquer pessoa que tenha sido eleita, afastando qualquer possibilidade de apenas procurar pessoas do seu núcleo político. A postura adotada é diferente do que foi do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Se o Zé do Pátio não fosse um amigo, fosse um adversário, ainda assim eu viria aqui e trataria ele com respeito porque a democracia exige a nossa convivência mesmo que na adversidade”, declarou.

O posicionamento de Lula ocorreu em Rondonópolis, onde entregou mais de 1,4 mil moradias do Minha Csa, Minha Vida. O prefeito José Carlos do Pátio (PSB), mais conhecido como Zé do Pátio, saiu em defesa de Mauro Mendes.

“Por favor, pessoal, eu queria pedir a todos que nós pudéssemos respeitar nossas autoridades aqui”, disparou, recebendo o apoio do governador.

“Todos têm que respeitar a democracia e respeitar o presidente que ganhou com 51% e o Mauro Mendes que ganhou com 70% e todos aqueles que têm o dever de honrar o voto”, falou o chefe do executivo do Mato Grosso.

No Mato Grosso, Lula falou sobre violência contra a mulher

Em Rondonópolis, Lula também falou sobre violência contra a mulher. Na próxima quarta (8), o governo vai comemorar o Dia Internacional da Mulher e irá promover ações que vão ser executadas por vários ministérios.

"Se o cidadão não respeitar as mulheres, a lei vai para cima dele com tudo, para ele saber que o lugar de marido que bate em mulher, o lugar de homem que bate em mulher, não é dentro de casa, não. É na cadeia para aprender a respeitar", discursou o petista.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.