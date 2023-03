Força Aérea da Coreia do Sul Exercícios militares conjuntos entre EUA e Coreia do Sul acontecerá a partir do dia 13 de março





Estados Unidos e Coreia do Sul anunciaram, nesta sexta-feira (3), que realizarão os maiores exercícios militares conjuntos dos últimos cinco anos. As atividades serão realizadas ainda no mês de março.

Em coletiva de imprensa, militares norte-americanos e sul-coreanos afirmaram que os exercícios acontecerão entre os dias 13 e 23 de março e terão o intuito de fortalecer a capacidade de defesa das duas nações. A operação vai se chamar "Freedom Shield" (Escudo da Liberdade, em tradução livre).

“O Freedom Shield foi projetado para fortalecer as capacidades de defesa e resposta da Aliança, concentrando-se no cenário do exercício em coisas como o ambiente de segurança em mudança, agressão na RPDC (República Popular da Coreia do Norte) e lições aprendidas em guerras e conflitos recentes”, informaram as nações em comunicado conjunto.





Além destes exercícios, também serão realizadas atividades denominadas "Warrior Shield" (Escudo Guerreiro). Este será um treinamento de campo conjunto em larga escala que também terá como sede a penínsola coreana.

"A Aliança ROK-EUA permanece em alto nível de prontidão e continua a manter uma robusta postura de defesa combinada. Todos os militares profissionais treinam usando eventos rotineiros e executados continuamente para manter a proficiência, credibilidade e confiança", complementou a aliança das Forças Armadas dos EUA/Corea do Sul em nota .

Já nesta sexta-feira foi realizado um exercício militar conjunto entre os dois países. Na ocasião, foi utilizado um bobardeiro norte-americano do modelo B-1B e caças sul-coreanos dos modelos F-15K e KF-16.

A Coreia do Norte, por sua vez, já havia informado que a realização de tais exercícios militares poderiam acarretar em respostas à altura. É provável que os norte-coreanos respondam ao próximo treinamento com testes de mísseis, dado que eles enxergam essas atividades como um ensaio de invasão.

