Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes avalia estragos após vandalismo no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , concedeu liberdade provisória a mais 52 pessoas denunciadas por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro . No entanto, os suspeitos ainda terão de cumprir algumas medidas cautelares, como a utilização de tornozeleira eletrônica.

Segundo o ministro, as investigações não indicaram os 52 beneficiados como os financiadores ou executores principais, e que por isso eles podem responder em liberdade.

Moraes já determinou que 137 pessoas presas por participarem dos atos golpistas fossem soltas . Foram 102 na noite de segunda-feira (27) e 35 na manhã desta terça-feira (28) após uma nova decisão.

Até esta quinta-feira (2), 751 pessoas seguem presas por suposto envolvimento nas invasões na sede dos Três Poderes, enquanto 655 pessoas foram soltas para responder em liberdade.

Veja quais as medidas cautelares que devem ser cumpridas por quem foi solto:



recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana

não poderão usar redes sociais

passaportes cancelados

porte de armas suspensos

terão que se apresentar semanalmente à Justiça

não podem se comunicar com outros investigados

