Reprodução/Youtube Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro





Valdemar Costa Neto , presidente do PL , disse nesta quarta-feira (1°) que o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende voltar ao Brasil em abril. O cacique do Partido Liberal quer conversar pessoalmente com o ex-chefe do Executivo federal para definir as articulações das eleições municipais de 2024 .

A expectativa de Valdemar é que Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro façam um tour pelo Brasil para conversar com seus eleitores. A esposa do ex-presidente é a responsável pelo PL Mulher e passará a defender projetos voltados para o sexo feminino, mas dentro do conservadorismo.

“[Eles viajarão] separados. A Michelle concentrada só em mulheres e o Bolsonaro fazendo visita para os prefeitos nossos. Eu acho que o Bolsonaro entra no ritmo daqui, no máximo, 1 mês ou 1 mês e meio. Eu acho que vai estar aqui em abril, na minha opinião”, falou o presidente do PL ao conversar com jornalistas.

“Queremos que o Bolsonaro visite as nossas cidades […] Temos observado que ele não perdeu prestígio, ele vai ser uma pessoa muito importante nas eleições municipais do ano que vem”, acrescentou.

No mês passado, o ex-presidente disse ao jornal Wall Street Journal que estaria no Brasil em março. Ele está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro e tem feito palestras em eventos de direita.

Valdemar convidou Bolsonaro para ser presidente de honra do PL e anunciou que vai apoiá-lo nas eleições em 2026 na disputa pelo Planalto.

Valdemar quer controlar muitas prefeituras

O PL conseguiu eleger 99 deputados e possui a segunda maior bancada no Senado. Agora Valdemar quer ser o partido com o maior número de prefeitos em todo o país. Por isso tem tratado Bolsonaro como peça fundamental para que seu projeto seja um sucesso.

“Como nós fomos para 99 [deputados], nós devemos chegar a 1.000 [prefeituras]. Com o trabalho que nós podemos fazer e que o Bolsonaro pode fazer na eleição, nós podemos passar bastante disso”, explicou.

Sendo assim, o ex-presidente deve iniciar sua caravana em abril. Já Michelle deve viajar pelo país entre maio e junho.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.