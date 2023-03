Divulgação/Ministério da Defesa da China Caça chinês do modelo J-10 que sobrevoou Taiwan





O ministério da Defesa de Taiwan informou, nesta quarta-feira (1), que aeronaves da China invadiram o espaço aéreo de Taipei nas últimas 24 horas. No toal, 19 aviões de combate da Força Aérea chinesa foram detectados.

Os caças de Pequim identificados eram do modelo J-10, e voaram para a região sudoeste Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) da ilha. Entretanto, as aeronaves sobrevoaram mais perto da costa da China do que da de Taiwan.





Além dos caças que entraram no erritório taiwanês, seis outros aviões da força aérea chinesa e três navios da marinha chinesa também foram detectados, mas esses não entraram na ADIZ de Taiwan.

"As Forças Armadas ROC monitoraram a situação e designaram aeronaves CAP, embarcações da Marinha e sistemas de mísseis terrestres para responder a essas atividades", informou o Ministério da Defesa de Taiwan em comunicado.

25 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/XsvnjS01Me — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) March 1, 2023













China critica atividade dos EUA no Estreito de Taiwan



A China disse que os Estados Unidos "colocaram em risco" a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan após um avião militar de reconhecimento e patrulha marítima norte-americano sobrevoar a região nesta segunda-feira (27).

Pequim se incomoda com as missões militares dos Estados Unidos pelo estreito, com navios de guerra ou aeronaves, dizendo que a China tem "soberania, direitos soberanos e jurisdição" sobre o canal.

O Comando do Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação da China informou que suas forças monitoram a aeronave norte-americana — que também é usada para missões antissubmarino — de perto, enquanto ela sobrevoava o estreito que separa a China de Taiwan .

“As ações do lado dos EUA interferiram e perturbaram deliberadamente a situação regional e colocaram em risco a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan . Nós nos opomos firmemente a isso”, afirmou em comunicado.

