Alan Santos/PR - 28/06/2019 Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou, durante palestra na New Hope Church em Orlando, nos Estados Unido s, do salário de R$ 33 mil e da falta de tempo para ficar com a esposa, Michelle Bolsonaro.

O ex-mandatário estava falando sobre a dificuldade de montar um ministério quando mencionou o salário do presidente da República.

"Primeiro, tem que ver se a pessoa está qualificada para aquilo. Depois, se ela aceita. Porque ser ministro não é tão gratificante assim, não, quando se fala de salário. Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá (Presidência) para ser recompensado financeiramente. Mas para ministro, salário é igual", disse Bolsonaro.

E acrescentou: “Vários partidos políticos ficam em cima de você porque querem indicação para eles. Como sempre foi no Brasil e está sendo agora. Se vocês compararem os meus ministros com os que me antecederam e o que estão no momento aí, a diferença é enorme. Tem alguns lá que pelo amor de Deus. Extrapolam. Eu vi, lá, a ministra do Esporte falando esses dias. Eu olhei assim (e parecia) aluna da Dilma. Entre outros ali, não tem como dar certo.”

No mesmo discurso, Bolsonaro chegou a afirmar que, por conta da rotina “nem lembrava que tinha esposa”.

"Por vezes, você nem lembra que tem esposa. Você chega em casa, ela tá dormindo ou quando ela sai, eu que estou dormindo, mas foi uma experiência que entendo como missão e se Ele assim entender, entendo que essa missão não acabou ainda", disse o ex-presidente.

Salário de Bolsonaro em 2023

Jair Bolsonaro pode chegar a receber R$ 80 mil por mês neste ano de 2023 . O ex-presidente tem duas fontes asseguradas de remuneração e ainda pode receber um terceiro pagamento procedente de um cargo partidário.

O primeiro salário garantido de Bolsonaro é proveniente do Exército. Por ser capitão reformado, o ex-mandatário recebe R$ 11.945,49 brutos por mês.

O ex-presidente também tem garantido R$ 30 mil reais. Esse valor é referente a aposentadoria pelo tempo em que foi deputado federal (1991–2019). O benefício foi concedido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Para totalizar os R$ 80 mil, Bolsonaro pode receber R$ 39,2 mil mensais por ser presidente de honra do Partido Liberal , o qual ele é filiado. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, fez o convite após o ex-mandatário perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro do ano passado.

Volta ao Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro. Ela retornou no dia 26 de janeiro e deixou o Aeroporto de Brasília acompanhada pelo segurança.

No dia 16 de fevereiro, Michelle Bolsonaro afirmou que o marido ainda não deve retornar ao Brasil, porque "precisa descansar mais" .

"Acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar", disse Michelle.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.