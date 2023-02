MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Ex-ministro da Casa Civil fez cirurgia para retirar coágulo sanguíneo

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil , foi internado em um hospital de Brasília nesta quinta-feira (23) por conta de um hematoma subdural na cabeça e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

Segundo o boletim médico oficial emitido pelo hospital DF Star, foi realizada uma neurocirurgia para fazer a drenagem do coágulo sanguíneo, e ele encontra-se em observação após a intervenção.

"O hospital DF Star informa que o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva foi admitido nesta unidade com quadro de hematoma subdural, sendo submetido a procedimento neurocirurgico para drenagem. No momento encontra-se em observação na Unidade Intensiva, em respiração espontânea. Sem previsão de alta" , informou a unidade hospitalar em nota.





Nas suas redes sociais, Zeca Dirceu, filho do ex-deputado federal, afirmou que seu pai já tinha sido diagnosticado com um coágulo de água há alguns dias, e que "a cirurgia foi muito boa".

"Dia um pouco tenso. Meu pai, José Dirceu, teve que fazer uma cirurgia, tava com um pequeno coágulo de sangue na caixa craniana, pouquinho de água também que ele já tinha identificado 20 dias atrás. Acabei de falar agora com os médicos, a cirurgia foi muito boa, ele já tá se recuperando, vai ficar por precaução em uam UTI", disse.





