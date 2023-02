Reprodução - 23.02.2023 Menino de 3 anos que perdeu os pais após fortes chuvas no litoral norte de SP deixou a UTI

Um menino de 3 anos que perdeu os pais após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana deixou a UTI nessa quarta-feira (22). A criança, então, foi encaminhada a um quarto comum do Hospital Regional do Litoral Norte, onde está internado desde o ocorrido.

A previsão é que ele seja liberado nas próximas horas.

Após a tempestade , o menino sofreu fraturas no rosto e nas pernas, mas responde bem ao tratamento.

Hoje pela manhã ele chamou pelo pai Ariel, que morreu na tragédia . O menino também perdeu a mãe, Maria da Conceição Gomes da Silva.

"Ele não fala nada sobre a noite da tempestade, é muito novinho para lembrar disso. Mas hoje ao ser medicado chamou pelo pai. Estou aqui ao lado dele", disse o tio, Benedito Gomes, de 45 anos, ao jornal O Globo .

Rovena Rosa/Agência Brasil - 22/02/2023 São Sebastião - Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo.

"Trabalhei para tentar salvar as pessoas, mas não consegui tirar ninguém com vida das casas", afirmou Benedito, que é carpinteiro e morava na região da Vila Sahy, uma das mais afetadas. "Fisicamente estou bem, mas de resto, não estou."

Benedito disse querer a guarda da criança assim que ela se recuperar e deixar o hospital. "Se Deus quiser, ele vai vencer", afirmou.

Sobe o número de mortos

Segundo última atualização da Defesa Civil, ao menos 49 pessoas morreram em decorrência das tempestades, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba .

Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo o estado.

Os trabalhos de busca continuam e ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy. Durante a última terça-feira (21), as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião. Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade. No entanto, a partir das 22h os trabalhos foram retomados e seguiram pela madrugada.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo .

