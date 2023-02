Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião São Sebastião declarou estado de calamidade pública após estragos gerados pelas fortes chuvas que atingem a região

A Defesa Civil emitiu um alerta para novos temporais na região do litoral norte de São Paulo nesta terça-feira (21). As chuvas, segundo informações do governo estadual, já iniciaram no local.

Segundo socorristas que estão no local, há possibilidade de novos deslizamentos de terra e prejuízo nas buscas de vítimas das chuvas do fim de semana. Os bombeiros devem agilizar os trabalhos nas próximas horas para evitar um atraso no socorro aos atingidos.

Em nota, a Defesa Civil pediu para que moradores da região busquem lugares abrigados. Já o governador do estado, Tarcísio de Freitas, pediu para que turistas deixassem a região norte do estado nas próximas horas.

Até o momento, 47 pessoas morreram vítimas das chuvas no litoral norte paulista. Dessas, 43 foram registradas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Saída do litoral

A saída dos turistas do litoral norte de São Paulo está prejudicada pelas interdições nas principais rodovias que ligam as cidades litorâneas à capital paulista. A Tamoios é a principal rota escolhida pelos motoristas e apresenta maior fluxo de veículos neste momento.

Já a Rio-Santos teve uma parte da pista liberada, mas a região próxima a São Sebastião continua bloqueada. A Mogi-Bertioga também apresenta trechos com interdições totais.

Em áreas isoladas, como a Vila do Sahy e Juquehy, moradores e turistas buscam por helicópteros para conseguir deixar a região. Entretanto, as empresas estão cobrando até R$ 60 mil para um trecho de 10 minutos.

Outros moradores estão em busca de abrigo em ginásios e no Instituto Verdescola, em São Sebastião, que se tornou posto de informações de desaparecidos e atendimentos médicos mais simples.