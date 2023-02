Divulgação/ViaPress Da esquerda para a direita: Fátima Mendonça, Gilberto Gil, Janja e Flora Gil

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, curtiu o Carnaval neste domingo (19) no camarote Expresso 2222, da família Gil, em Salvador (BA).



Janja posou para fotos ao lado dos anfitriões Gilberto Gil e Flora Gil e de Fátima Mendonça, esposa do senador e ex-governador da Bahia Jaques Wagner.

Ao chegar, Janja foi recepcionado por Flora e conheceu os espaços do camarote. Depois, foi para uma área VIP sem acesso à imprensa.

Da sacada do camarote, Janja acenou para foliões que acompanhavam a passagem dos trios elétricos.



Janja e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passam o Carnaval em Salvador, na Base Naval de Aratu.

