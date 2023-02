Divulgação: PT - 17/02/2023 Alckmin, Ceciliano e Lula

Nesta sexta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou André Ceciliano (PT) para assumir o cargo de secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

O despacho está disponível no Diário Oficial da União e foi assinado pelo chefe da pasta, Alexandre Padilha e pelo chefe do Executivo.

André Ceciliano

Ceciliano foi alvo de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020, por suspeita de envolvimento no esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do estado. Ele estava envolvido no escândalo que derrubou o ex-governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), que desviava dinheiro público da Saúde.

No ano de 2019, ele teve o nome colocado em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) devido a movimentações bancárias suspeitas de aliados.

O nomeado de Lula é ex-deputado estadual do Rio de Janeiro e foi presidente da Assembleia Legislativa do estado. Em 2022, foi o candidato do PT ao Senado pelo Rio e foi criticado por dividir os votos com o outro candidato da esquerda, Alessandro Molon (PSB). Ao final do pleito, Ceciliano foi derrotado por Romário (PL).

