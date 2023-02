Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Terremoto na Turquia

A Turquia teve 4,7 mil tremores secundários desde o terremoto principal de magnitude 7,8 que atingiu o país no dia 6 de fevereiro . Segundo, a Agência de Monitoramento de Desastres e Emergência turca que um novo sismo é registrado a cada quatro minutos.

O diretor-geral de Terremotos e Redução de riscos, Orhan Tatar revelou a informação nesta sexta-feira (17), acrescentando que cerca de 40 deles estavam acima de magnitude 4.

"A maioria desses tremores secundários são palpáveis", disse Tatar.

O número de mortes pelo desastre natural já passa dos 41 mil. Segundo dados das autoridades dos países, divulgados na última quinta-feira (16), a Turquia já contabiliza 38.044 vítimas, e a Síria , 3.688, considerando tanto as áreas sob controle do regime de Bashar al-Assad quanto as zonas rebeldes.

O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. A origem do abalo sísmico se deu perto da cidade de Kahramanmaras, segundo a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.

Após vários dias do tremor e de algumas regiões terem suspendido os resgates, ainda há sobreviventes sendo salvos. Na terça-feira (14), três pessoas foram resgatadas com vida na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia, depois de ficarem soterradas por 198 horas sob os escombros.

Ontem, na cidade de Kahramanmaras, uma jovem de 17 anos foi resgatada com vida após 248 horas soterrada .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.