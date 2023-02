Ricardo Stuckert/PR Lula passará o Carnaval na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará o feriado de Carnaval na Bahia. O petista e a primeira-dama Janja Silva embarcam na tarde de hoje (17) para Salvador e devem se hospedar na Base Naval de Aratu, cerca de 40 quilômetros da capital baiana.

Em seus mandatos anteriores, o local já foi escolhido por Lula para descansar e passar feriados. Em 2010, por exemplo, o cehefe do Executivo Federal foi flagrado na praia ao lado de Marisa Letícia, então primeira-dama.





A base também já foi usada pelos últimos presidentes Jair Bolsonaro , Dilma Rousseff e Michel Temer, além de Fernando Henrique Cardoso.

A base militar pertence à Marinha e possui uma casa na praia privativa de Inema. Ela fica localizada na península do Paripe, ligada à Baía de Todos os Santos.

