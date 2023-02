Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Golpistas invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto





A PGR (Procuradoria-Geral da República) traçou o perfil das pessoas que foram detidas em decorrência dos atos antidemocráticos que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, no dia 8 de janeiro.

O grupo técnico (GT) criaco pelo MPF (Ministério Público Federal) para agilizar a coleta e análise de informações dos presos informou que 60% deles são homens, e a maioria possui entre 36 e 55 anos de idade.

Outro dado relevante diz respeito ao fato de que metade dos detidos por causa das manifestações golpistas recebeu o auxílio emergencial, além de que menos de um quinto destas pessoas possui filiação partidária.





Os dados utilizados pelo GT são disponibilizados pelo MPF, e são usados para subsidiar a identificação dos envolvidos, bem como determinar quais crimes eles podem ter cometido. Todo esse processo é feito em conjunto com o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos.

"Como resultado desse trabalho conjunto, em pouco mais de um mês, mais de 800 denúncias foram apresentadas à Justiça. As pesquisas nas bases de dados são feitas com a ajuda de ferramentas tecnológicas, que conferem maior agilidade ao cruzamento e análise de informações", informou a PGR em nota .

"Dessa forma, é possível fazer uma espécie de raio-x de cada investigado, o que contribui para a individualização das condutas atribuídas a cada agente envolvido nos atos", complementou.

O grupo técnico foi criado no dia 16 de janeiro e é composto por 15 integrantes, que vão desde perito à especialistas em TI (tecnologia da informação). A sua formação se deu devido ao grande volume de relatórios de pesquisa necessários para tratar dos processos dos envolvidos nos atos terroristas.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.