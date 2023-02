Alan Santos/PR Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022





O Planário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, nesta terça-feira (14), manter a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres em investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão foi por unanimidade e manteve o que já havia sido indicado pelo ministro Benedito Gonçalves. Há uma semana, o corregedor da Corte Eleitoral tinha negado o recurso da defesa do ex-chefe do Executivo para retirar o documento dos processos.

"O próprio teor do discurso do Presidente, que livremente escolheu os tópicos que desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos – passados e futuros – que podem, em tese, corroborar a imputação da petição inicial", disse Benedito ao dar o seu voto nesta terça-feira.





A minuta encontrada pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça foi incluída em um processo movido pelo PDT que investiga a reunião de Bolsonaro com os embaixadores realizada no Planalto.

Foi o PDT, inclusive, quem solicitou a inclusão da minuta em um dos 16 processos contra o ex-presidente que tramitam atualmente na Corte eleitoral. O objetivo do partido é fazer com que Jair seja culpado pelo crime de abuso de poder político e não possa concorrer a qualquer cargo político nos próximos oito anos.

