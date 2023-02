Divulgação - 13.02.2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) embarca nesta quarta-feira, às 9h, para Aracaju , no Sergipe , para visitar o canteiro de obras da frente de trabalho para a duplicação da BR-101/SE. A rodovia é considerada uma das mais importantes do estado e cujo término da duplicação está previsto para o primeiro semestre de 2024.

Além disso, Lula também deve anunciar durante a viagem a retomada de mais de 100 obras na área de transporte que estavam paralisadas ou em ritmo lento.

Segundo a agenda oficial do chefe do Executivo federal, divulgada pela sua assessoria de comunicação, o petista chegará em Aaracaju às 9h45. A visita ao conteiro de obras acontece às 10h30 e o anúncio da retomada das obras às 11h. Logo depois, o mandatário deve se reunir com o governador do estado, Fábio Mitidieri, e bancada do estado no Congresso em um almoço por volta das 13h30.

De acordo com o Ministério dos Transportes, a previsão é que haja mais de R$ 22 bilhões em investimentos, só em 2023, em rodovias ou infraestrutura viária. A pasta aponta, ainda, que durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL) foram investidos, ao todo, R$ 20 bilhões.

“Vamos anunciar outras obras que foram retomadas e intensificadas. Temos mais de 100 obras de manutenção, implantação e duplicação de rodovias que foram retomadas ou intensificadas”, disse Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes.

Na terça (14), o presidente participou, na Bahia, da cerimônia de relançamento do programa “Minha Casa Minha Vida”.

