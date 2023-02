Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará à Bahia nesta terça-feira (14) para relançar o programa Minha Casa, Minha Vida . Ele também entregará empreendimentos na cidade de Santo Amaro (BA), além de visitar outros municípios do estado baiano.



Segundo a agenda oficial do chefe do Executivo federal, divulgada pela sua assessoria de comunicação, o petista deixará Brasília por volta das 13h e chegará à Bahia às 14h50. O evento do relançamento do programa habitacional está prevista para começar às 16h.

A cerimônia ocorrerá no Residencial Vida Nova Sacramento e Residencial Vida Nova Santo Amaro I, em Santo Amaro. Lula conversará com lideranças baianas, se encontrará com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e fará um discurso sobre o Minha Casa, Minha Vida.

O presidente tem como objetivo contratar, até 2026, quando acaba o seu mandato, dois milhões de moradias. Na cerimônia, ele anunciará a retomada das obras de mais de 5,5 mil unidades habitacionais.

As obras serão retomadas em cinco cidades: Rio Largo, em Alagoas (609); Chapadinha, no Maranhão (868); Imperatriz, também no Maranhão (2.837). Também integram a lista Governador Valadares, em Minas Gerais (240) e Belém, no Pará (1.008).

O Minha Casa, Minha Vida é o maior programa habitacional da história do Brasil, mas chegou ao fim em 2019. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criou o Casa Verde e Amarela, o que desagradou a ala petista.

Durante as eleições de 2022, Lula prometeu que, caso fosse eleito, relançaria o Minha Casa, Minha Vida. Com menos de dois meses de governo, ele cumpriu a promessa e fará investimentos.

Outros compromissos de Lula

Antes de viajar para a Bahia, Lula se encontrará com os ministros Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social). A reunião ocorrerá no Palácio do Planalto, em Brasília, a partir das 9h.

Às 10h, o ministro da Fazenda Fernando Haddad conversará com o presidente da República. Os dois devem discutir os temas relacionados ao Banco Central e as propostas do salário mínimo e do Imposto de Renda.

Às 11h, Lula também vai se reunir com Rui Costa, ministro da Casa Civil.

