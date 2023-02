Wilson Dias/Agência Brasil - 31/01/2019 Marcelo Freixo, novo presidente da Embratur

O presidente da Embratur , Marcelo Freixo (PT-RJ), afirmou nesta terça-feira (14) que o governo Lula precisa buscar parcerias com a iniciativa privada para atrair turistas para o Brasil . A declaração do ex-deputado federal foi dada em entrevista para a CNN Brasil.



“Precisamos entender o quanto o turismo é estratégico para o mundo hoje e a gente precisa ter na iniciativa privada uma parceria, e a iniciativa privada é muito importante. A rede hoteleira, os donos de restaurante, todo esse cenário do turismo ele está alinhado à Embratur“, comentou.

Freixo demonstrou insatisfação com o recurso investido na área turística do Brasil. Ele relatou que países da América Latina apostam alto no setor, enquanto os brasileiros estão muito atrás.

“O Peru, que é um país que tem uma crise política muito grande agora, eles investem US$ 50 milhões em turismo. A Argentina investe mais de US$ 15 milhões. A Colômbia investe US$ 26 milhões. O México investe US$ 240 milhões na promoção dos seus destinos turísticos. Nós investimos pouco mais de US$ 10 milhões. A falta de visão é muito grande”, acrescentou.

Freixo detonou o governo Jair Bolsonaro

O presidente da Embratur acusou o governo Bolsonaro de sucatear o órgão ligado ao Ministério do Turismo. Freixo acusou a antiga gestão de usar o setor apenas como “cabide de emprego” para bolsonaristas.

“O que fizeram com a Embratur foi transformar em um grande cabide de emprego, muita irregularidade. Tem menos de um mês que assumimos e encontramos ali que depois da eleição do segundo turno, mais de 30 pessoas foram contratadas e promovidas. O que claramente é má fé com o dinheiro público”, completou.

