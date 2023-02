Reprodução/Youtube Dilma no ato do PT

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) exaltou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alfinetou o ex-chefe do Executivo federal Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado. A petista discursou no evento de comemoração dos 43 anos do Partido dos Trabalhadores.



“Saúdo, obviamente, o nosso grande líder, aquele líder que caminhou de cabeça erguida. Não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil. Ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão. [...] Muitas pessoas aconselheram o presidente a ir embora do país. Por que é que seis anos depois nós voltamos? Porque teve uma liderança, que é ele [Lula], que na hora não fugiu da raia. Encarou e enfrentou”, afirmou.

Dilma foi um dos nomes mais ovacionados pelos militantes do PT durante o aniversário. Ela foi aplaudida em pé quando teve seu nome citado em um vídeo mostrado sobre a trajetória do Partido dos Trabalhadores.

A legenda completou 43 anos na última sexta (10), mas deixou para comemorar na noite de hoje. Além da ex-presidente, estiveram no evento diversos nomes históricos da sigla, como Lula, Gleisi Hoffmann e José Dirceu.

A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Além de petistas, também estiveram governadores, ministros, senadores e deputados de outras agremiações, como é o caso do parlamentar Otto Alencar (PSD-BA).

Gleisi Hoffmann segue como presidente do PT

Durante o evento, a militância do PT soube que Gleisi Hoffmann continuará comandando o partido até 2025. Ela recebeu o elogio do presidente Lula, que pediu aos seus companheiros que apoiassem a deputada federal.

“Espero que você fique cuidando do partido por muito tempo e que tenha o apoio dos nossos companheiros”, falou o chefe do Executivo federal. Na sequência, ele deu um beijo no rosto de Gleisi.

As comemorações do PT não vão parar. A legenda fará um jantar na terça (14) com o objetivo de arrecadar recursos. As doações chegam perto dos R$ 20 mil. Lula não participará, porque tem compromisso na Bahia.

