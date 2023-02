Reprodução/redes sociais Wilson Lima e Amazonino

O governador do Amazonas , Wilson Lima (União Brasil), usou as redes sociais para lamentar a morte de Amazonino Mendes (Cidadania) e decretar luto oficial de sete dias no estado. O ex-chefe do Executivo amazonense morreu aos 83 anos neste domingo (12).



“Entrei para a política fazendo críticas e buscando, em grande parte das vezes, sempre ser um contraponto ao que ele e seu grupo político foram e representaram para o nosso Estado. Mas uma coisa é inegável: Amazonino foi um dos maiores líderes políticos da história do Amazonas”, afirmou Lima.

Os dois se enfrentaram na corrida eleitoral pelo estado em duas oportunidades. A primeira disputa ocorreu em 2018, quando Amazonino tentava se reeleger. Porém, Wilson Lima conseguiu superá-lo e foi eleito pela primeira vez.

No ano passado, Mendes voltou a ser candidato para ocupar o cargo de governador pela quinta vez. Porém, Wilson Lima o superou e foi reeleito.

Além do governador do Amazonas, Amazonino foi homenageado por outras lideranças políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o falecimento do político.

“Amazonino Mendes tinha gosto e vocação política, governando o estado do Amazonas quatro vezes, representando-o no Senado, e sendo também prefeito três vezes de Manaus”, escreveu o petista.

Amazonino Mendes

Amazonino foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 25 de dezembro de 2022. O quadro de saúde dele estava piorando ao longo dos últimos anos. Durante a campanha do ano passado, ele não teve uma agenda cheia e evitou participar de grandes mobilizações no interior.

Após a eleição, ele foi internado para se recuperar de uma inflamação no intestino grosso e uma pneumonia, mas recebeu alta no dia 6 de dezembro. No dia 18, ele passou por uma consulta médica e recebeu a orientação de permanecer em São Paulo. Dias depois, ele retornou para o hospital e ficou por lá por 48 dias.

A família ainda não deu detalhes do velório e como o corpo será levado para Manaus, onde deve ser velado e sepultado. Ele deixa três filhos.

Veja a trajetória de Amazonino Mendes

