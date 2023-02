Carlos Moura/SCO/STF Audiência com Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil 27/01/2023

O acesso de barcos pelos rios às Terras Yanomami foi liberado pelo Governo Federal para o auxílio na retirada pacífica de garimpeiros ilegais que invadiram a Terra Indígena causando uma crise humanitária e sanitária sem precedentes nos últimos anos.

A medida, anunciada nesse sábado (12) pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara , limita porém, que as embarcações estejam tripuladas apenas com o piloto e o proeiro, além de estar proibido o transporte de carga.

Até então, agentes do Ibama, Polícia Federal e Força Nacional realizaram operações de fiscalização em todas as embarcações, efetuando até mesmo apreensões de equipamentos, de barcos e as pessoas suspeitas.

Os garimpeiros devem se dirigir ao posto de Palimiú , para se apresentarem aos agentes do Ibama, PF ou Força Nacional, realizarem um cadastro antes de serem liberados para seguir viagem.

"É o momento que a gente libera essa saída para que seja de forma pacífica, de forma tranquila, sem agressões e de forma que a gente possa deixar o território livre de vez, devolver a dignidade para o povo Yanomami e preservar a vida dos povos isolados", explicou a ministra Sônia Guajajara.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.