Divulgação Amazonino Mendes

O ex-governador do Amazonas , Amazonino Mendes (Cidadania), morreu neste domingo (12) aos 83 anos. Ele concorreu novamente para ocupar pela quinta vez o cargo do Executivo do estado na eleição do ano passado.



Amazonino foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 25 de dezembro de 2022. O quadro de saúde dele estava piorando ao longo dos últimos anos. Durante a campanha do ano passado, ele não teve uma agenda cheia e evitou participar de grandes mobilizações no interior.

Após a eleição, ele foi internado para se recuperar de uma inflamação no intestino grosso e uma pneumonia, mas recebeu alta no dia 6 de dezembro. No dia 18, ele passou por uma consulta médica e recebeu a orientação de permanecer em São Paulo. Dias depois, ele retornou para o hospital e ficou por lá por 48 dias.

A família ainda não deu detalhes do velório e como o corpo será levado para Manaus, onde deve ser velado e sepultado. Ele deixa três filhos.

Trajetória de Amazonino

Amazonino Armando Mendes nasceu em Eurinepé, interior do Amazonas, em 16 de novembro de 1939. Ele estudou direito pela Universidade Federal do Amazonas e conseguiu ser eleito governador por quatro vezes, além de ter sido senador e prefeito de Manaus em três oportunidades.

Seu primeiro mandato como prefeito começou em 1983. Em 1987, conseguiu ser eleito governador. De 1991 a 1992, ocupou a função de senador.

Em 1994, foi eleito governador do Amazonas pela segunda vez, sendo reeleito em 1998. Ele sofreu derrotas ao tentar ser prefeito de Manaus (2004) e governador do Amazonas (2006). Só que, em 2008, voltou ao poder executivo da capital do estado.

Em 2017, venceu novamente a eleição para o cargo de governador do Amazonas após eleições suplementares para suceder o então governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Ele tentou ser reeleito em 2018, mas perdeu para Wilson Lima.

Em 2020, sofreu uma nova derrota, mas agora na corrida pela prefeitura de Manaus. No ano passado não conseguiu vencer Wilson Lima na disputa pelo governo do estado.

