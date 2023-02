Montagem Lula vai se encontrar com o empresário Abilio Diniz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta segunda-feira (13) com o presidente do Conselho de Administração da Península Participações, Abilio Diniz . O chefe do Executivo federal também participará do ato de aniversário do Partido dos Trabalhadores.



O encontro de Lula com Abilio está prevista para acontecer às 15h, no Palácio do Planalto. O empresário representará uma empresa criada em 2006 de investimento privado, que tem como foco a criação de valor a longo prazo.

Essa será a primeira vez que o petista e o executivo ficarão frente a frente desde que Lula assumiu o poder. Os dois possuem longa relação e se reuniram no ano passado durante as eleições de 2022. Inclusive, o empresário chegou a dizer que o político não cometeria “os erros do passado”.

Antes da reunião com Abilio, o presidente da República terá uma série de compromissos. O primeiro, previsto para ocorrer às 9h, o governante conversará com os ministros Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Meia hora depois, Jorge Messias, Advogado-Geral da União, aparecerá no Palácio do Planalto para discutir alguns temas com Lula. Às 11h, o chefe do Executivo federal participará da cerimônia de assinatura dos decretos de recriação do Programa Pró-catador e de revisão do Programa Recicla+.

Lula participará do ato de aniversário do PT

Depois do encontro com Abilio Diniz, Lula conversará com Jean Paul Prates e Wal Sawan, presidentes da Petrobras e da Shell, respectivamente. O bate-papo ocorrerá no Palácio do Planalto, a partir das 16h, segundo a agenda divulgada pela assessoria de comunicação do petista.

Às 17h, Lula seguirá conversando com o presidente da Petrobras, mas com a participação de Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia. Os três discutirão temas relacionados ao preço dos combustíveis.

Às 19h, Lula vai até o auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães para participar do ato de aniversário do PT. A sigla completou 43 anos no último dia 10, mas deixou para fazer sua festa nesta segunda.

