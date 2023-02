Os trens da Linha 10-Turquesa da CPTM entre as estações Pref. Celso Daniel-Santo André e Mauá voltaram a circular em sua normalidade, informou a companhia em suas redes sociais, no início da noite, domingo (12).

As estações sofreram com alagamentos causados pelo volume de chuva que caiu sobre a região metropolitana de São Paulo durante a tarde e as operações paralisaram por volta das 16h. Até a voltar à normalidade, passageiros foram informados o Serviço 710 de São Caetano até Jundiaí operava normalmente.

