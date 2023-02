Reprodução Embratur lançará nova marca

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai relançar na próxima terça-feira (14) a marca Brasil , com “S”. A Embratur, presidida por Marcelo Freixo (PT-RJ), seguirá o mesmo modelo adotado pela primeira gestão do petista. O Rio de Janeiro será tratado como o principal cartão postal para atrair turistas.



De acordo com informações do jornalista Ancelmo Goes, do jornal O Globo, Freixo e sua equipe decidiram trazer de volta o Brasil com “S”. Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL-RJ), o setor de turismo vendeu a imagem do país com a marca “Brazil – visit and love us”.

Ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Freixo também resolveu usar o Cristo Redentor como “garoto propaganda” do logo que receberá a projeção da marca. O Museu do Estado, em Belém (PA), cidade que concorre para sediar a COP30, em 2025, e as Torres de TV, em Brasília, também terão destaques.

Ao assumir a Embratur, o ex-deputado deixou claro que faria um trabalho para que o turismo fortaleça a economia do país.

“A gente sabe que tem uma enorme possibilidade de gerar emprego, de gerar renda. É muito bom ter na frente do Ministério do Turismo uma mulher que tem diálogo, que sabe dialogar", pontuou.

Planos do Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), afirmou que sua prioridade é diminuir os preços das passagens aéreas.

“[Precisamos] resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas, o que dificulta o Turismo. Vamos trabalhar essa questão ao lado de outros ministérios, como o da Fazenda", comentou na ocasião.

Carneiro ainda relatou que precisará fortalecer a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) para melhorar a imagem do Brasil no exterior. O foco é atrair mais turistas ao longo dos próximos meses. “Vamos fortalecer o trabalho com a Embratur para melhor nossa imagem com os parceiros internacionais”.

