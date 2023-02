Divulgação / Ricardo Stuckert Lula se encontrou com Joe Biden

A proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a criação de um grupo de negociações para o fim à guerra na Ucrânia causou reações distintas entre as autoridades internacionais.

De um lado, o presidente americano Joe Biden teve uma reação apática à ideia de Lula. Contudo, o presidente francês Emmanuel Macron manifestou apoio nas redes sociais.

Macron comentou uma postagem do governo brasileiro, ao qual narra a proposta de Lula feita durante encontro com o Biden, sobre urgência de se estabelecer a paz na Ucrânia.

"É preciso parar de atirar, se não, não tem solução", afirma Lula

O presidente francês comentou sobre dez pontos aos quais França e Alemanha discutem para dialogar e buscar a solução do conflito.

Lula contou que disse ao presidente americano 'o que já tinha dito ao presidente Emmanuel Macron e ao chanceler Olaf Scholz [Alemanha] sobre a necessidade de criarmos um grupo para trabalhar pela paz e o fim da guerra no mundo'.

Macron, por sua vez, comentou já havia afirmado que a busca pela paz está 'no coração' das discussões em Paris. A fala ocorreu durante a visita histórica do presidente Zelensky, com o chanceler Scholz.

A Ucrânia já se mostrou interessada, segundo Macron, para iniciar as discussões dos dez pontos estabelecidos para a paz na região.

"Vamos juntos nessa base, presidente Lula", finalizou Macron

Na mesma direção porém por vias diferentes

A proposta de Lula é que a mediação das discussões de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia não seja feita por países envolvidos na guerra e sim por nações isentas.

O presidente brasileiro deve apresentar seu plano de paz ao governo chinês nas próximas semanas durante seu encontro com o presidente Xi Jinping. O Itamaraty também planeja receber o chanceler russo, Sergey Lavrov, em abril desde.

