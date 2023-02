Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto Lula e Janja chegaram aos Estados Unidos nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou aos Estados Unidos no fim da tarde desta quinta-feira (9). O petista tem uma reunião marcada com o presidente norte-americano, Joe Biden, nesta sexta-feira (10).

A aeronave da FAB pousou na Base Aérea de Andrews por volta das 18h. Na sequência, o presidente brasileiro foi para a Blair House, uma das mansões do governo dos EUA.

O encontro entre Lula e Biden está marcado para a manhã de sexta. Esse será o primeiro encontro entre os dois presidentes desde a eleição do petista.

Lula tentará restabelecer a boa relação com os norte-americanos e selar um acordo a favor da democracia após os ataques de 8 de janeiro em Brasília. O desmatamento da Amazônia e a crise dos Yanomamis também devem ser temas debatidos no encontro.

Além do petista, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial) também estão nos Estados Unidos. A primeira-dama, Janja da Silva, acompanha a comitiva e deve se reunir com a primeira-dama da Casa Branca, Jill Biden.

Foco no Meio Ambiente

Lula quer o debate com Joe Biden focado no Meio Ambiente. O presidente brasileiro pretende convencer Biden sobre o projeto do governo petista para a Amazônia e ganhar investimentos da Casa Branca.

O governante do Brasil quer ressaltar a importância da Amazônia para o desenvolvimento do mundo nos setores ambientais e climáticos, além de apresentar um plano em que investidores possam empreender na floresta de forma sustentável.

Na avaliação do PT, se Biden integrar o grupo de doadores do Fundo Amazônia e elogiar o projeto brasileiro para o setor, a tendência que empresários e investidores vejam com bons olhos a ideia de apostar na floresta.