Reprodução/Youtube Lula se reune com 15 partidos nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nesta quarta-feira (8) com os representantes de 15 partidos pela primeira vez desde a posse . O encontro tem sido chamado de “Café da manhã com o Conselho Político da Coalizão”.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) estará na reunião e defenderá a simplificação de impostos. Ele também seguirá batendo na tecla da importância do Congresso aprovar a Medida Provisória que restabelece o voto de qualidade do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

Segundo a Secretaria de Relações Institucionais do governo, os presidentes das siglas e os líderes partidários na Câmara e no Senado foram convidados.

Os partidos que serão representados na reunião são: PT, MDB, PDT, PSOL, Patriota, Solidariedade, União Brasil, PSD, Podemos, PSB, PCdoB, Avante, Rede, PV e Cidadania.

Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), cinco ministros também farão parte do encontro:



Rui Costa (Casa Civil)

Fernando Haddad (Fazenda)

Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação)



Os três líderes do governo no Legislativo também devem participar:



Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara

Os convidados de cada partido são:

PT



Gleisi Hoffmann (PR), deputada e presidente nacional

Fabiano Contarato (ES), líder no Senado

Zeca Dirceu (PR), líder na Câmara





PSB



Carlos Siqueira, presidente nacional

Jorge Kajuru (GO), líder no Senado

Felipe Carreras (PE), líder na Câmara



MDB



Baleia Rossi, deputado e presidente nacional

Eduardo Braga (AM), líder no Senado

Isnaldo Bulhões Jr (AL), líder na Câmara





União Brasil



Luciano Bivar (PE), deputado e presidente nacional

Efraim Filho (PB), líder no Senado

Elmar Nascimento (BA), líder na Câmara



PDT



André Figueiredo (SP), presidente nacional e líder na Câmara

Cid Gomes (CE), líder no Senado





Patriota



Ovasco Resende, presidente nacional

Fred Costa (MG), líder na Câmara

Solidariedade



Paulinho da Força, presidente nacional

Áureo Ribeiro (RJ), líder na Câmara





PSD



Otto Alencar (BA), líder no Senado

Antônio Brito (BA), líder na Câmara





PV



José Luiz Penna, presidente nacional

Clodoaldo Magalhães (PE), deputado





Cidadania



Roberto Freire, presidente nacional

Alex Manente (SP), líder na Câmara





PSOL



Guilherme Boulos (SP), líder na Câmara





Podemos



Fábio Macedo (MA), líder na Câmara





PCdoB



Renildo Calheiros, deputado





Avante



Luís Tibé (MG), líder na Câmara e presidente nacional



Rede



Túlio Gadelha (PE), deputado

