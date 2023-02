Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadindo o Congresso, STF e Palácio do Planalto

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (7) quatro agentes da PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) que estão supostamente envolvidos nos atos golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro .

As prisões ocorreram em virtude da quinta fase Operação Lesa Pátria deflagrada nesta terça-feira pela PF .

Entre os presos está o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime Barreto , responsável pela segurança da Esplanada dos Ministérios no dia dos atos. Além dele, foram presos um capitão, um tenente e um major da PM que ainda não tiveram a identidade divulgada.

Nesta quinta fase estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão no Distrito Federal.

"As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas”, disse a PF através de nota.

Na última sexta-feira (3), a PF deflagrou a quarta fase da operação. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão , expedidos pelo Supremo Tribunal (STF), no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

Nas fases anteriores, a corporação cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão.

Os crimes investigados são:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição;

Deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

