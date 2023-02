Billy Boss/Câmara dos Deputados Daniela Carneiro é acusada de pagar R$ 1 milhão para empresas fantasmas em sua campanha eleitoral

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu um inquérito para investigar a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ). Ela é acusada de ter pagado R$ 1 milhão para serviços de duas gráficas fantasmas.

O pedido de investigação foi feito pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-ES), com base em uma reportagem do portal Metrópoles. Segundo o portal, a Rubrica Editora informou seu endereço à Receita Federal em um coworking. A empresa de escritórios negou o funcionamento da gráfica no local, mas admitiu o recebimento de correspondências.

Já a Printing Mídia disse funcionar em um endereço onde está instalado um frigorífico. Funcionários negaram que a editora tivesse sede no local.

Para Dallagnol, as acusações são gravíssimas e devem ser apuradas pela Justiça. O inquérito do MPRJ corre sob sigilo.

“Os fatos são graves e, se comprovados, podem configurar os crimes de apropriação indébita eleitoral, falsificação de prestação de contas eleitoral e lavagem de dinheiro, e também improbidade administrativa. Pediremos o afastamento judicial da ministra se forem confirmados”, disse o parlamentar.

A ministra rebateu e fez críticas as acusações do deputado. Em nota, ela afirmou que acredita na Justiça e que "os fatos serão esclarecidos com a maior brevidade possível".

“O agora deputado federal Deltan Dallagnol parece ter importado o mesmo modus operandi questionável de sua atuação no Ministério Público ao tentar atribuir culpa a inocentes com base apenas em hipóteses”, disse Daniela.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Rubrica Editora teria recebido R$ 561 mil da campanha da ministra, enquanto a Printing ganhou R$ 530 mil em trabalhos durante as eleições.

Acusações contra Daniela Carneiro

Essa é a segunda acusação enfrentada pela ministra do Turismo em pouco mais de um mês à frente no Palácio do Planalto. Deputada mais votada no Rio de Janeiro, Daniela do Waguinho ainda foi acusada de ter ligação com a milícia carioca.

Ela nega as acusações e tem suporte de Lula em meio à pressão de alguns parlamentares para tirar Daniela da pasta.

A ministra é esposa de Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ). Waguinho é um dos principais apoiadores de Lula no estado e um dos interlocutores do petista para aumentar o apoio do governo no Rio de Janeiro.