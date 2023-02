Reprodução / Instagram - 30.10.2022 Michelle Bolsonaro

Rosimary Cardoso Cordeiro , dona de um cartão de crédito utilizado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), passou a ser funcionária do gabinete da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada.



De acordo com informações do documento, Rosimary vai exercer o cargo de "auxiliar parlamentar intermediário, AP-06, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, no Gabinete da Senadora Damares Alves". Ela receberá mensalmente um salário acima de R$ 6 mil.

Não é a primeira vez que Rosimary trabalha no Senado. Até o ano passado, ela atuava no gabinete do senador Roberto Rocha (PTB-MA). Ela é amiga próxima da ex-primeira-dama. As duas trabalharam juntas como assessoras de deputados na Câmara.

A amizade é tão grande que Michelle usava o cartão de crédito de Rosimary, segundo Bolsonaro em entrevista ao Metrópoles. O ex-presidente alegou que a utilização ocorria porque sua esposa não tinha “limites de créditos disponíveis”. A fatura do cartão de Cardoso Cordeiro foi paga em dinheiro vivo, em agência do Banco do Brasil dentro do Planalto.

Investigação

O Coronel Cid, ajudante de ordens do ex-presidente durante o governo, pagava contas do grupo de Bolsonaro em dinheiro vivo. Agora é investigado se o tenente-coronel atuava com um “caixa paralelo” por meio de saques dos cartões corporativos, fato negado pelo ex-chefe do Executivo federal. O inquérito está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Além da fatura de Rosimary, Cid pagou apoiadores radicais de Bolsonaro, conforme reportagem do Metrópoles. Um dos principais contatos do tenente era o blogueiro Allan dos Santos, que está foragido.

Bolsonaro se defendeu e relatou que “nunca foram feitos saques do cartão corporativo pessoal que ficava nas mãos dos ajudantes de ordens” e que os pagamentos da sua equipe custavam R$ 12 mil, sendo que os recursos usados eram “oriundos exclusivamente” de sua conta pessoal.

