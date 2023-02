Reprodução: globonews - 18/01/2023 Lula irá ao Rio de Janeiro para buscar intensificação no relacionamento com estados e municípios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá nesta segunda-feira (6) ao Rio de Janeiro (RJ) para entregar unidades do complexo Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. O evento está marcado para às 15h e terá a participação do prefeito Eduardo Paes (PSD).

A cúpula petista vê na presença de Lula na inauguração uma forma de intensificar as relações do Palácio do Planalto com as prefeituras e os governos estaduais. Lula e sua equipe tentam quebrar barreiras de gestões mais alinhadas ao bolsonarismo para angariar apoios e aumentar a aprovação do governo entre os políticos. Para atingir o objetivo, Eduardo Paes deverá ter papel fundamental.

Essa será a primeira entrega de obras com a presença de Lula desde que voltou à presidência em janeiro. O petista ainda tem expectativa de participar de outros eventos em São Paulo e Minas Gerais nos próximos meses.

Ainda no evento com Paes, Lula deverá anunciar medidas para reduzir filas de cirurgias eletivas. A coletiva terá a participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Posse no BNDES

Antes da inauguração do centro hospitalar, Lula participará da posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mercadante é uma das principais apostas do petista para alavancar o crescimento de empréstimos para pequenas e médias empresas e, consequentemente, retomar o controle da economia.

Além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin também deverá participar do evento. Ainda são esperados no encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.