Isac Nóbrega/PR - Jan/2019 Ex-presidente Jair Bolsonaro critica dados do Caged atingidos pelo seu próprio governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou seu próprio governo em uma publicação nas redes sociais neste sábado (4). Ao tentar criticar a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro citou dados do desemprego apurados em dezembro, quando ainda estava no Palácio do Planalto.

O ex-presidente publicou uma foto de uma reportagem feita pela Agência Brasil, que aponta o fechamento de 430 mil vagas de emprego no país em dezembro. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregado (Caged) no fim do mês passado.

"2023 promete grande recessão. O país perdeu 431 mil postos de trabalho em dezembro de 2022. Os últimos anos do governo Dilma foi marcado pela perda de 2.8 milhões postos de trabalho. Os motivos e as conclusões não são difíceis de observar e entender", escreveu.

Bolsonaro tentava fazer críticas a gestão econômica do governo Lula. O ex-presidente tenta enfraquecer o atual governo após a derrota de seu candidato na disputa pela presidência do Senado e as acusações de articulação de um plano golpista com sua participação.

Desde 30 de dezembro, Bolsonaro está nos Estados Unidos, hospedado na casa do ex-lutador do UFC, José Aldo. Ainda não há data prevista para o retorno do ex-presidente ao Brasil.