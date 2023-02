Roque de Sá/Agência Senado O presidente reeleito Rodrigo Pacheco (PSD-MG) empossou nesta quinta-feira (2) os suplentes de cada ministro em uma cerimônia mais reservada com autoridades estaduais.

Nesta quinta-feira (2), em cerimônia no gabinete da Presidência do Senado, tomaram posse os três suplentes de senadores que se afastaram para comandar ministérios. São eles:

A ex-deputada estadual Augusta Brito (PT-CE) vai assumir cadeira no Senado no lugar de Camilo Santana. Ela foi a primeira suplente na chapa eleita pelo Ceará em 2022, com 69,80% dos votos.

Substituindo Flávio Dino, estará a enfermeira Ana Paula Lobato (PSB-MA), ela será a mais jovem entre os 81 senadores brasileiros, aos 38 anos. E o empresário Fernando Farias (MDB-AL) assumirá a cadeira no lugar de Renan Filho.

*Com informações da Agência Senado.